Da qualche giorno Kabir Bedi, l’attore celebre per il suo ruolo di Sandokan, ha lasciato l’India per volare dritto in Italia e varcare la porta rossa del GF Vip. Nessuno però si sarebbe aspettato che il popolare interprete, apprezzato per i suoi modi pacati, saggi ed eleganti, con una lunga carriera alle spalle, se ne stia da solo a dormire sul divano in salotto: ma perché?

Kabir Bedi dorme in salotto, ecco il motivo

Nelle ultime ore Kabir Bedi ha deciso di abbandonare la stanza che condivideva con gli altri coinquilini per andare a dormire in salotto. A spiegare il motivo è stato lo stesso attore rispondendo alla domanda di Lulù che si è mostrata stupita dalla sua presenza in salotto:

Dormivo in salotto perché russavo, disturbavo altre persone, non è giusto. Io non ho problemi a dormire in salotto, lascia stare. Non essere dispiaciuta.

Lulù a sua volta è stata l’unica a mostrarsi dispiaciuta, invitandolo a non preoccuparsi ed a dormire in camera, ritenendolo ingiusto ma l’attore ha aggiunto:

Non essere triste per questo. Non voglio disturbare… Disturbo, perché mi hanno svegliato qualche volta.

Kabir preferito perchè ogni tanto deve prevalere l’educazione e l’umiltà ad urla, sgomitate e strafottenza, e non vedere più queste scene con un uomo di 75 anni che alle 4 di mattina va a dormire in soggiorno chiedendo scusa e pure nominato in massa! #gfvip pic.twitter.com/utPggIN809 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 15, 2022

“HA CAPITO CHE DEVE STARE SUL DIVANO” NON HO PAROLE ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/frPnbIVLM2 — Marti Caldonazza 63% (@Chilloutbro12) January 15, 2022