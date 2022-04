Perché Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati? Parla Cecilia

Per quale motivo è finita la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Cecilia, sorella minore dell’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, ospite di Casa Chi un paio di anni fa, ha svelato i motivi della rottura.

Anche Soleil Sorge, intervistata da IlGiornale, aveva parlato del suo rapporto con Jeremias Rodriguez:

Io e Jeremias abbiamo sempre avuto un bellissimo feeling. Inizialmente tutto andava per il meglio e abbiamo deciso di convivere, poi ovviamente nel tempo si conosce meglio una persona e noi ci siamo conosciuti fino in fondo, è rimasto l’amore che ci lega perché umanamente siamo molto affini. Ma avevamo approcci diversi in molte cose, che ci hanno fatto capire che non eravamo destinati a stare insieme. Siamo comunque rimasti in ottimi rapporti.

Pure ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più”, Soleil aveva confidato gli ottimi rapporti con il suo ex:

Si siamo rimasti in buoni rapporti, ovviamente non ci frequentiamo soprattutto ora che Jeremias si è rifidanzato ha smesso di essere così tanto mio amico purtroppo. Non so se la fidanzata è gelosa, l’ho conosciuta. Magari lui l’ha fatto per rispetto o perché lei è gelosa, non saprei dire. Io non sono poi una ex molto easy da avere, più che altro perché non mi piace rovinare i rapporti con le persone che amo e che ho amato nella mia vita, magari può dar fastidio. Se dall’altra parte però c’è una persona intelligente, questa cosa si può superare sempre.