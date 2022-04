Perchè Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei Famosi? L’argentino anche ieri sera, nel corso della puntata, ha ribadito di non voler avere a che fare con il “circo”, riferendosi alle dinamiche del reality. Come avevamo preventivato, nella puntata del lunedì, il naufrago ha deciso di abbandonare il programma dopo essere risultato il meno votato al televoto.

Jeremias Rodriguez abbandona l’Isola e svela il suo segreto

Una volta approdato a Playa Sgamada, Jeremias Rodriguez ha annunciato la sua intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi:

Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata. Non ce la faccio più. Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace.

Vladimir Luxuria, di fronte a tali esternazioni, non è riuscita a restare in silenzio, ribadendo come Jeremias abbia sempre contestato questo aspetto anche se, di fatto, deve la sua popolarità proprio ai reality.

Jeremias Rodriguez tuttavia, non si è fatto scalfire dalle parole dell’opinionista ma ha raccontato un aspetto doloroso e mai emerso di sé, svelando in qualche modo quel “segreto” di cui tanto si chiacchiera in questi giorni: