Colpo di scena al Grande Fratello: durante la puntata del 3 febbraio 2025, Ilaria Galassi ha sorpreso tutti con una decisione che nessuno si aspettava. Dopo aver superato il televoto contro Emanuele Fiori, la concorrente ha annunciato in diretta il suo ritiro dal reality show più seguito d’Italia. Una scelta che ha lasciato i fan e i coinquilini senza parole. Ma cosa ha spinto Ilaria a lasciare il gioco proprio ora?

La serata si era aperta con forti tensioni all’interno della Casa. Dopo l’accesa discussione tra Shaila Gatta e Javier Martinez, l’attenzione si è concentrata sul verdetto del televoto. Il pubblico ha deciso: Emanuele Fiori viene eliminato, mentre Ilaria Galassi riesce a salvarsi. Tuttavia, pochi minuti dopo, la concorrente sorprende tutti chiedendo la parola al conduttore Alfonso Signorini per fare un annuncio personale:

Io ho parlato con il pubblico e con Signorini. Mi ha dato la possibilità di lasciare. Perché ho bisogno di stare a casa e tornare da mio figlio e il mio compagno. Non ci capisco niente di dinamiche e inciuciare. È stata una bella esperienza per me. Spero che vinca il migliore, la persona più onesta e sincera. Pamela, ti amo, sei una guerriera.