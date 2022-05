Perché Guendalina Tavassi, Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez non erano in studio all’Isola?

Nel penultimo appuntamento all’insegna dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono stati messi davanti a una scelta: ritirarsi oppure accettare di proseguire la loro avventura in Honduras per un ulteriore mese. Se gran parte dei concorrenti ha optato per quest’ultima opzione, in quattro hanno invece deciso di lasciare a malincuore l’Isola e fare ritorno in Italia.

Guendalina Tavassi, Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez assenti all’Isola

Nel dettaglio sono stati Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez: ciascuno con una propria personale motivazione, i quattro hanno deciso di ritirarsi anzitempo e di tornare alla vita reale in Italia. A prendere probabilmente la decisione più difficile sono stati Guendalina ed Alessandro, entrambi candidati ad arrivare fino in fondo.

Tuttavia, mentre sui social già da qualche giorno hanno fatto ritorno raccontando le prime sensazioni, ieri in occasione della nuova puntata non erano presenti in studio: come mai? I colleghi di Novella 2000 hanno avanzato alcune ipotesi abbastanza plausibili.

E’ possibile che avendo deciso di ritirarsi, un po’ come accaduto per Jeremias Rodriguez, non saranno presenti in studio? Vero è che in questo caso si trattava di un ritiro dovuto alla mancata firma del contratto che prevedeva il prolungamento di un ulteriore mese del reality. Non è tuttavia da escludere che tutti loro possano invece essere presenti nella puntata di lunedì prossimo, dopo essersi abbondantemente rimessi in forma.