Perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda? Cambio di palinsesto e novità

Cambio di palinsesto per il Grande Fratello Vip. Il consueto appuntamento del venerdì sera non andrà in onda per fare posto alla prima puntata di “Fosca Innocenti”, la nuova fiction TV con protagonista Vanessa Incontrada.

Perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda?

Quando tornerà in onda il Grande Fratello Vip? La nuova puntata del reality show prenderà il via lunedì sera e, con questa, tornerà anche al consueto doppio appuntamento ma con un altro piccolo cambio.

Il GF Vip tornerà lunedì 14 febbraio e giovedì 17. Il venerdì sera, infatti, andrà nuovamente in onda la seconda puntata della fiction con Vanessa Incontrada.

Vedremo se, durante le altre settimane verso la finalissima del 14 marzo, questa “formula” rimarrà invariata oppure no.

Lunedì, tra le altre novità, anche l’ingresso di Alex Belli per due settimane.

