Giselda Torresan si è presentata come “operaia turnista dal 2010 ad oggi” con la passione per la montagna. Oltre ai dubbi sulle sue presunte dimissioni che forse saranno chiariti in diretta nella puntata di domani, è sorto un altro dubbio: come fa ad avere così tanti follower su Instagram?

Giselda Torresan ed i follower Instagram: il motivo

Partita da 130 mila follower, Giselda Torresan ha rapidamente raggiunto i 144 mila. Un po’ troppi per una persona “Nip” impegnata in una ditta di stampaggio materie plastiche e nella gestione di una colonia di gatti, come si legge sempre nella sua bio su Instagram.

A porle la domanda però è stata un’altra regina dei social, Rosy Chin, anche lei molto seguita, la quale si è incuriosita proprio sull’ampio seguito della neo inquilina chiedendole: “Come fai ad avere tanti follower su Instagram?”. La risposta di Giselda non si è fatta attendere:

Non lo so neanche io, perché io sono conosciuta nelle mie zone, perchè ho sempre portato la passione per la montagna e quindi sono tanto seguita. Io ero sui giornali tempo fa perché un giornalista ha pubblicato il percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione su dei sentieri e poi mi ha intervistata… Ha fatto tanti articoli ma il mio ha avuto un successo enorme, è uscito in tutto il Veneto e il Friuli. Mi sono trovata sui giornali.

“Quindi è stata una casualità”, ha osservato Rosy. “Mi sono trovata sui giornali, tutta la gente che mi scriveva”, ha aggiunto Giselda, confermando le ragioni dei suoi numerosi follower.