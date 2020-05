Perché Giordana Angi canta in francese? Amici Speciali, ecco la risposta

Perché Giordana Angi canta in francese? Gli estimatori dell’attuale partecipante di Amici Speciali, sapranno già la risposta conoscendo tutto di lei. Coloro che invece hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla da poco, magari si saranno posti questa domanda: eccovi la risposta.

Perché Giordana Angi canta in francese?

Come mai canto in francese? La mia mamma è francese. Sono nata in Francia e mi piace sperimentare.

Questa la risposta di Giordana nel video pubblicato da Witty Tv:

Non mi aspettavo questo successo. Non avrei mai pensato di poter incidere un disco, nonostante io fossi stata sempre testarda. Sto scrivendo molto e prima o poi uscirà un disco. Non mi chiedete di più.

Chi è Giordana

Giordana Angi, classe 1994, è nata a Vannes, in Bretagna ma vive nella provincia di Latina. Scrive in tre lingue: italiano, francese e inglese. Ha dichiarato di aver iniziato a cantare dopo che in sogno le era apparsa Britney Spears e così ha dato il via alla sua carriera.

Nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia e dopo quell’esperienza ha interpretato Poker Generation, colonna sonora dei titoli di coda dell’omonimo film diretto da Gianluca Mingotto e interpretato da Francesco Pannofino e Lina Sastri.

Nel luglio 2016 è uscito il singolo Chiusa con te (xxx) su etichetta Sugar prodotto da Tiziano Ferro, che ha creduto nel suo talento a tal punto da da decidere di iniziare a lavorare con lei per un progetto di più ampio respiro che però non ha poi visto la luce.

Nel 2017 Giordana ha firmato Bam Bam, sigla ufficiale della seconda edizione del Lazio Pride che si è tenuto il 24 giugno a Latina. A settembre 2017 è uscita la ballad Amarti (qui ed ora), mentre a Sanremo 2018 Nina Zilli porta il brano Senza appartenere, co-scritto proprio dalla Angi.

Giordana Angi, infine, ha firmato alcuni brani dell’ultimo album di Tiziano Ferro intitolato Accetto miracoli uscito nel novembre 2019.