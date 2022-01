“Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi”. Paola Barale, diretta e sincera come sempre, si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin, svelando ciò che sente e prova in merito ai due grandi amori della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti. “Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie”, ha aggiunto.

Ho subìto mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità – ha aggiunto Paola Barale – Ora ho imparato a stare da sola e mi voglio molto bene. Solo che quando ti abitui a stare sola è difficile far entrare qualcuno nella vita.

Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza.

Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso. E’ come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro.