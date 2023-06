Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati ormai da un paio di settimane. La coppia nata dal trono classico di Uomini e Donne è “sopravvissuta” per un paio di mesi prima della rottura.

In tanti, una volta comunicata la fine della storia, hanno parlato di un potenziale tradimento di Federico ai danni di Carola e, proprio per questo motivo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta:

Cosa ne pensate?

Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così.

Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo.