Helena Prestes, dopo aver parlato della sua amicizia con Nikita Pelizon, intervistata da Fanpage ha svelato anche per quale motivo sarebbe finita la sua breve relazione con Antonino Spinalbese, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip.

“Ecco perché ho chiuso con Antonino e ce l’ho con lui”, parla Helena Prestes

Perché tra noi è finita? Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla.

Proprio il giorno della famosa paparazzata hanno deciso di chiudere la loro frequentazione:

Lo stesso giorno del bacio abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Eravamo a un evento, lui ancora non mi aveva invitato a cena perché era sempre con gli amici, così io ho fatto i miei passi indietro. Non ci siamo più sentiti e sette giorni dopo è uscita la foto. Sono inca***a con lui perché non mi ha nemmeno chiamata per chiedermi se stavo bene. Lui ha già vissuto queste cose, io non sono abituata. Poi l’ho chiamato e ha fatto finta di niente. Ci sono rimasta malissimo.

Helena ha svelato anche cosa ne pensa del rapporto tra Antonino e Ginevra Lamborghini:

Ginevra era una ragazza che mi piaceva molto, era la luce della Casa, mi rivedevo tanto in lei. Credo che ad Antonino piaccia però non sia pronto per una relazione, non vuole lasciarsi andare perché ha paura di farsi male. Ha fatto la stessa cosa anche con me, gli piacevo ma non mi portava a cena perché c’erano i paparazzi dappertutto. Lui con le donne adesso cammina nel buio perché l’unica della sua vita è la figlia Luna Marì.

E per quanto riguarda gli scontri tra Spinalbese e Nikita, confida: