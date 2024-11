Perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato il Grande Fratello: “Non ce la faccio più”

Colpo di scena al Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi lascia improvvisamente la Casa per motivi personali.

Il noto coreografo Enzo Paolo Turchi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per ragioni personali, inaspettatamente. La notizia, confermata dagli autori del programma, ha sorpreso i coinquilini e il pubblico che lo seguiva con affetto. Tuttavia, è stato chiarito che la sua è un’assenza temporanea, con la possibilità di un ritorno una volta risolte le questioni che lo hanno portato a lasciare il reality.

Enzo Paolo Turchi lascia (momentaneamente) il Grande Fratello

Negli ultimi giorni, Turchi aveva mostrato un crescente disagio all’interno della Casa. Durante la puntata del 7 novembre, aveva espresso chiaramente la difficoltà a proseguire, entrando in confessionale per un’intensa conversazione con la produzione. Dopo un’ora, visibilmente provato, aveva condiviso il proprio malessere con alcuni coinquilini, tra cui Pamela Petrarolo, dicendo: «Mi dispiace però ho chiamato già tutti, non ce la faccio», frase che ha fatto riflettere fan e inquilini sulla serietà della situazione.

Turchi ha anche accennato a un pensiero profondo: «In punto di morte cosa pagheresti per…», ma la regia ha subito censurato il resto della frase, lasciando spazio a varie interpretazioni. Questo non è il primo momento di crisi per il coreografo, che in passato ha manifestato il desiderio di lasciare la Casa, alimentando speculazioni su una possibile nostalgia per la sua carriera nello spettacolo e, forse, un imminente progetto teatrale con la moglie, Carmen Russo.

L’abbandono di Turchi porta quindi a interrogarsi sui veri motivi della crisi: si tratta solo di ragioni personali o la lontananza dal mondo dello spettacolo pesa sul suo percorso al Grande Fratello?

Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello.#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 11, 2024

La scheda di Enzo Paolo

Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, a 75 anni vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo.

Nato nella Napoli del dopoguerra, cresce tra mille difficoltà e racconta che fu la mamma a iscriverlo alla scuola di danza del San Carlo.

Negli anni ‘70 si afferma in tv come coreografo e primo ballerino in numerose trasmissioni cult della Rai e, nel 1971, accompagna Raffaella Carrà nell’iconico ballo del Tuca Tuca. Con Raffaella nasce un sodalizio umano e artistico molto importante, un legame fraterno.

In quegli anni partecipa a varie Canzonissima, Fantastico, Domenica In e anche al Festival di Sanremo. Nel 1983 arriva a Drive in e conosce Carmen Russo che sposa nel 1987. Un grande amore che dura da 42 anni e da cui, 11 fa, è nata Maria.