Perché Enzo Paolo ha lasciato il GF: c’entrano Shaila e Lorenzo – VIDEO

Una conversazione notturna tra Luca Calvani e Javier Martinez ha fatto emergere inquietanti retroscena sulla coppia più discussa del Grande Fratello. I due concorrenti hanno condiviso le preoccupazioni espresse da Enzo Paolo Turchi prima del suo improvviso abbandono del programma, rivelando una possibile strategia nascosta degli Shailenzo.

Grande Fratello: le parole di Enzo Paolo sulla coppia del momento

Calvani ha ricordato le parole del coreografo: “Ci vogliono fare le scarpe, lei a me e lui a te”. Una previsione che sembra trovare conferma negli ultimi eventi. Il ballerino napoletano aveva già espresso forti dubbi sulla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accusandoli di voler “prendere il controllo della Casa” e di circondarsi di persone solo per evitare le nomination.

Grande Fratello: il caso Non è la Rai

La discussione si è poi spostata sulle ex ragazze di Non è la Rai, con Luca e Javier che hanno analizzato il comportamento del gruppo dopo l’uscita di Eleonora Cecere. Secondo i due concorrenti, le ragazze mantengono un atteggiamento troppo diplomatico e potenzialmente costruito: “Loro vogliono essere amiche di tutti, vogliono saper tutto, vogliono rimanere dentro, quindi è difficile che si schierino”, ha commentato Calvani.

Calvani riferendosi al gruppo di ragazzi (Lorenzo, Shaila, Giglio, Yulia, Federica, Alfonso) dice: “di la lasciamo stare gruppo di MERDA”. Non capisco tutta questa superiorità di Calvani da dove derivi onestamente. #GrandeFratello pic.twitter.com/FEwRnflADQ — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 11, 2024

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.