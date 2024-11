Ecco perché Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali hanno litigato: il motivo – VIDEO

Durante l’evento per i 70 anni delle Fiamme Oro, tenutosi al Palazzo dei Congressi all’Eur di Roma, il palco ha visto protagonista uno scambio acceso tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali. Nel corso del suo intervento, Di Francisca ha chiesto pubblicamente di mettere fine alle tensioni con un “messaggio di pace”.

Ecco perché Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali hanno litigato

La risposta della Vezzali, però, ha subito acceso i riflettori: “A livello sportivo ti stimo e ti rispetto, sei stata una grandissima campionessa, ma a livello umano non sei il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…”, ha dichiarato, prima che il suo discorso venisse interrotto.

Un siparietto che ha riportato alla luce una rivalità iniziata molti anni fa e mai sopita.

La rivalità tra Vezzali e Di Francisca: come è iniziata

Per comprendere le origini delle tensioni, bisogna tornare ai Mondiali del 2009, quando Elisa Di Francisca sconfisse per la prima volta la “Maestra” Valentina Vezzali. Da quel momento, gli scontri in pedana si sono moltiplicati, culminando con le Olimpiadi di Londra 2012, dove Di Francisca vinse l’oro e Vezzali si accontentò del bronzo.

In seguito, l’autobiografia di Di Francisca, Giù la maschera, ha alimentato la polemica. Nel libro, l’atleta parla di “vezzalicidio” per descrivere la sua vittoria e lancia critiche sia verso Vezzali che altre compagne di squadra, tra cui Arianna Errigo.

Gli scontri in pedana e fuori

Nel corso degli anni, le due campionesse hanno vissuto momenti di alta tensione. Di Francisca non ha mai nascosto le sue opinioni, definendo Vezzali una “zarina” e sottolineando le difficoltà all’interno della squadra, come nel caso del Maestro Giulio Tomassini.

Anche il rapporto con Arianna Errigo si è incrinato dopo le Olimpiadi di Londra, alimentato da dichiarazioni pubbliche e divergenze personali che restano tutt’oggi insanabili.

Ecco il VIDEO: