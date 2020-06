Perché Diana Del Bufalo non è più su Instagram? Le ipotesi

Questa è la domanda che da alcuni giorni tanti utenti social si pongono. Cosa ha spinto davvero Diana Del Bufalo, ex allieva di Amici ed attrice, nonché influencer, ad allontanarsi in maniera così radicale da Instagram? Alcuni non avrebbero dubbi: i motivi sarebbero da ricercare proprio nelle polemiche che sono state sollevate nei confronti degli ultimi suoi atteggiamenti e che non sarebbero molto piaciuti ai suoi stessi follower, al punto da ricevere non poche critiche.

Diana Del Bufalo lontana da Instagram: perché?

Diana De Bufalo si è cancellata volontariamente da Instagram o il suo account è stato eliminato dallo stesso social dopo le presunte segnalazioni rispetto a contenuti non idonei? Sono queste le domande che si stano ponendo molti suoi follower, che da alcuni giorni devono fare a meno del seguitissimo profilo social della trentenne.

Già nei giorni precedenti alla sua “scomparsa” da Instagram, Diana Del Bufalo si era sfogata dopo alcune critiche ricevute, essendo accusata di non aver fatto beneficienza. Più di recente pare sia stata travolta da nuove critiche per non essersi esposta pubblicamente su quanto sta accadendo negli Usa in merito all’omicidio di George Floyd (Elettra Lamborghini lo ha fatto sfogandosi duramente).

Il vero motivo non è chiaro, ma andando per ipotesi molti utenti social sono arrivati a delle conclusioni:

Che scivolone che ha preso Diana Del Bufalo che dall’alto della sua posizione privilegiata ci spiega come non crogiolarci nella nostra mediocrità. Non avete proprio idea di come funzioni il mondo fuori dalle vostre ville in campagna. pic.twitter.com/tCNBULohkl — Lisa (@pastelcoeur) May 27, 2020

Diana del Bufalo personaggio pubblico medio italiano. In un momento storico del genere convide su una piattaforma con 1.4 mln il messaggio che ha il diritto di fare niente. Ovviamente alla fine mi ha bloccato 😂#BlackLivesMatter pic.twitter.com/9uQ8D1FKVN — melone azzurro (@MeloneAzzurro) June 1, 2020

Anche nei commenti ad un nostro post Instagram subito dopo la sparizione di Diana dai social alcuni avevano espresso il loro pensiero avanzando le medesime ipotesi: “tra le inutile volgarità, ad esempio che la bevanda che stava bevendo, puzzava di cu##. Credo anche il non aver preso posizioni nette su alcuni fatti di cronaca importanti e aver risposto “io faccio il cacchio che voglio” ai suoi followers”, scriveva una utente. “Potrebbe essere che il suo profilo sia stato segnalato da diversi utenti e IG lo abbia chiuso? …È un’ipotesi”, aveva avanzato un’altra.

Occorre però anche sottolineare come in tanti abbiamo preso le difese della ragazza, sottolineando il suo animo estremamente fragile e la sua purezza.