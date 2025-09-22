Perchè Bianca Atzei e Corti si sono lasciati? Parla lei!

Bianca Atzei conferma la fine della relazione con Stefano Corti, lui pizzicato con un’altra donna

Da circa un mese si susseguono voci su una possibile crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti. A fine agosto, inoltre, è trapelata la notizia di una discussione tra i due avvenuta pubblicamente sulla spiaggia del Tanka Village. La coppia non ha mai né confermato né smentito i rumor, ma settimane fa l’inviato de Le Iene era tornato sui social per denunciare minacce ricevute da un numero anonimo, rivolte a lui, ai suoi figli e “alla sua compagna”.

Pochi giorni dopo il video pubblicato da Corti, Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip ha raccontato che l’uomo sarebbe stato sorpreso a cena con un’altra donna, in atteggiamenti piuttosto intimi. Parpiglia ha aggiunto di aver contattato Bianca Atzei, che però ha preferito non commentare né la presunta crisi né la cena con la nuova compagnia di Stefano.

Bianca Atzei conferma: “Per me è un momento difficile”

Dai rumor alle conferme, Parpiglia nella sua newsletter ha svelato maggiori dettagli sulla vicenda, mostrando in esclusiva alcune foto: “Domenica 14 settembre arriva la conferma del fine rapporto. E mostriamo anche le foto di quanto stiamo per raccontare: una nostra fonte ci scrive che Stefano, in atteggiamenti intimi, era a cena, all’Osteria Billis, a Tortona“.

Il giornalista ha quindi ricontattato Bianca Atzei per avvisarla dell’imminente pubblicazione delle immagini, e la cantante ha finalmente ammesso che le cose non vanno bene e che sta attraversando un periodo complicato: “Quando chiediamo a Bianca Atzei se sapesse della cena, cade dalle nuvole. “Ma davvero erano a cena insieme?”. Poi la avvertiamo che abbiamo anche una foto della cena, giusto per non far sì che resti un gossip di parola. La risposta che ci arriva è lapidaria. “Pubblicatele pure, non mi interessa, per me non è un momento facile”. E noi ci fermiamo qui, senza aggiungere alcun commento. Ma la storia tra i due è finita“.

Non solo, perché la donna immortalata con Corti nelle foto pubblicate da Parpiglia non sarebbe una sconosciuta, ma una persona già nota a Stefano, visto che in passato era apparsa in un suo servizio per Le Iene.