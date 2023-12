Nella giornata di ieri, a sorpresa, Beatrice Luzzi ha lasciato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello. Lo ha annunciato lo stesso reality con un breve comunicato ufficiale, parlando di “motivi personali”. Ma quali sarebbero?

Beatrice Luzzi, ecco perché ha lasciato il Grande Fratello

Nelle ultime ore, sui social sono trapelate diverse ipotesi sui motivi per i quali Beatrice Luzzi sarebbe stata costretta a lasciare temporaneamente il Grande Fratello.

Come specificato dalla produzione del reality, si tratterebbe di un’uscita momentanea e pare che la ragione sia riconducibile ad un suo affetto importante, ovvero il padre. A svelarlo è stata Deianira Marzano tramite le sue Instagram Stories:

Pare che il papà di Beatrice si sia rotto il femore. Per questo l’allontanamento dalla Casa, speriamo bene.

Non voglio crederci e neanche pensarci dato che so quanto Bea fosse preoccupata per i suoi genitori perchè anziani…

e se tutto ciò fosse vero, Beatrice potrebbe anche pensare di lasciare per sempre la casa.

Si tratta ovviamente di una ipotesi da prendere con le pinze, mentre sui social circolano altre voci. C’è chi, infatti, sostiene che sia venuto a mancare un amico:

Ho letto che è venuto a mancare un suo amico regista.. la famiglia tutto bene, quindi si pensa rientrerà presto.

E chi ancora avanza altre due ulteriori ipotesi:

Ci sono 2 opzioni: la 1ª è quella che oggi Bea ha fatto una visita (credo in mistery) e ai medici non è piaciuto il suo ginocchio (per sua stessa ammissione) e quindi probabilmente staranno approfondendo. La 2ª non vorrei che stessero strumentalizzando tutto per lo share.

Ma quando farà ritorno in Casa? Sebbene non sia ancora chiaro il motivo dell’uscita di Beatrice Luzzi, pare farà ritorno nelle prossime 48 ore, previo periodo breve di quarantena, come avrebbe svelato il suo staff in una room: