Fino allo scorso lunedì, il rientro nella Casa del Grande Fratello da parte di Beatrice Luzzi aveva un grosso punto interrogativo. Nonostante la speranza della maggior parte dei telespettatori, infatti, tutto è rimasto in bilico fino alle anticipazioni ufficiali del reality che ne annunciavano il ritorno nei panni di concorrente.

Beatrice Luzzi, ecco perché è tornata al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ci ha pensato molto prima di prendere questa decisione e, come spiegato poi in puntata, lo ha fatto anche per onorare le richieste che il padre, venuto a mancare nei giorni scorsi, le aveva fatto in occasione degli auguri dello scorso Natale. L’uomo, infatti, l’aveva spronata a proseguire ed arrivare fino in fondo a questa esperienza.

In realtà, alla base della sua decisione c’è molto altro, come raccontato dalla stessa attrice a Fiordaliso. I colleghi di Biccy.it hanno ripreso le parole della Luzzi, che ha svelato il vero motivo del ritorno nella Casa del Grande Fratello, a pochi giorni dalla scomparsa dell’amato padre, al quale ha dedicato una lettera toccante:

Se sono tornata è per una ragione valida, anche per quello che è successo fuori. Tra l’altro sono riuscita a risolvere perfettamente la situazione di mia madre ed ho avuto una grande fortuna. Con la sua filippina abbiamo trovato l’accordo che oltre la mattina andrà tutte le notti a dormire con lei. Quindi mia sorella è molto sollevata. I week end in cui non può la filippina o mia sorella, andrà la donna che mi aiuta. Mia madre è contenta perché adora la filippina e le vuole molto bene. Non avrebbe mai voluto altre. Mia sorella era in difficoltà perché mia sorella cercava una badante, ma mia madre non le voleva. Quindi adesso la mamma è contenta e mia sorella è tranquilla così potrà anche tornare a viaggiare per lavoro. A fine gennaio inizia ad andare la donna che mi aiuta.

Questioni organizzative a parte, però, tutti i parenti di Beatrice l’avrebbero convinta a continuare la sua esperienza al Grande Fratello, a partire dai suoi due figli:

I miei figli volevano fortemente che io tornassi. La mia collaboratrice domestica mi ha spronato, mia mamma, i parenti, tutti mi dicevano di tornare. Però il vero motivo, più di tutto è quello che mi ha detto mio padre. Mi ha detto ‘stavolta non mollare, questa volta vai avanti’. Quindi per queste ragioni sono tornata. Poi è anche lavoro e non ce lo scordiamo.

Basterà come risposta a tutti coloro che con un pizzico di ipocrisia e cattiveria hanno criticato la sacrosanta decisione di Beatrice di tornare alla vita, nonostante l’immenso dolore?