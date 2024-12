Perché Ballando con le Stelle oggi non va in onda? Salta la semifinale del 7 dicembre, ecco il motivo

Sabato 7 dicembre 2024, i telespettatori di Ballando con le Stelle dovranno fare a meno della consueta puntata. La Rai ha deciso di sospendere la trasmissione per trasmettere in diretta la Prima stagionale del Teatro alla Scala di Milano. L’evento, che rappresenta uno dei momenti più prestigiosi della cultura italiana, sarà condotto da Milly Carlucci, Bruno Vespa e Serena Scorzoni, e andrà in onda a partire dalle 21:00 su Rai 1.

Semifinale di Ballando con le Stelle non va in onda: tutto rimandato al 14 dicembre

La tanto attesa semifinale dello show slitta quindi a sabato prossimo, 14 dicembre. In quella serata, i concorrenti ancora in gara si sfideranno in diretta per conquistare un posto nella finalissima.

La scorsa puntata, del 30 novembre, aveva visto brillare Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, primi in classifica. Seguono Tommaso Marini e Sophia Berti, e al terzo posto Federica Nargi e Luca Favilla. Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, grazie a una vittoria nello spareggio, sono rientrati in gara, promettendo emozioni nella prossima sfida.

Anticipazioni e incertezze: Mariotto tornerà in giuria?

L’attesa puntata del 14 dicembre avrà come ospite speciale Fabio Fognini, celebre tennista italiano, che si esibirà come “ballerino per una notte”. Tuttavia, resta l’incognita Guillermo Mariotto: il giudice ha lasciato lo studio durante l’ultima diretta per motivi personali, scatenando polemiche.

“Parlerò con Milly prima della puntata del 14 dicembre”, ha dichiarato all’Adnkronos, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in extremis.