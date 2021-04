Per quale motivo Simone Paciello ha deciso di chiamarsi Awed? Il concorrente dell’Isola dei Famosi attualmente in nomination insieme a Miryea Stabile, nell’attesa di scoprire se verrà eliminato oppure no, ha incuriosito i fan dello show per via del suo nome d’arte.

Perché Awed si chiama in questo modo?

Awed ha spiegato per quale motivo ha scelto di utilizzare questo nome quando ha aperto il suo seguitissimo canale di YouTube. Così come svelato gli amici di Webboh, il giovane l’ha raccontato personalmente durante un video:

Il nome deriva dalla svogliatezza di cercarne uno fatto bene. Sulla tastiera, AWED non sono altro che quattro lettere molto vicine tra di loro. Con il senno di poi si è rivelato un giusto nome, è andata bene, anche se non è uno dei migliori… Chi è svogliato, basta che scrive quattro lettere sulla tastiera ed escono i miei video.

Tutto sarebbe nato ormai sette anni fa:

È nato in classe, durante un’ora di supplenza della mia professoressa di matematica che quel giorno non venne in classe. Quel giorno creammo il canale di YouTube. È nato in questo modo il canale, per la voglia di mettersi in gioco e divertirsi tra amici.