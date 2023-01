Antonino Spinalbese è rientrato nella spiatissima Casa del GF Vip lo scorso sabato pomeriggio, dopo 15 giorni di lontananza. Il Vippone, infatti, è uscito l’ultimo dell’anno e trasferito in un ospedale romano per dei controlli medici. Successivamente ha affrontato la quarantena di una settimana in hotel prima di tornare al GF Vip. Qui però vive in una stanza privata.

Perché Antonino ha una stanza privata al GF Vip

A quanto pare, secondo gli utenti più attenti di Twitter, ad Antonino Spinalbese è stata riservata una stanza privata al GF Vip. Si tratterebbe della stanza precedentemente abitata da Milena e prima ancora da Patrizia Rossetti, poiché dovrà sottoporsi a delle cure due volte al giorno.

“Deve fare terapie e ha bisogno del bagno libero”, ha spiegato un utente, replicando ad alcune critiche.

“Antonino ha una stanza privata e non può usare il bagno comune per alcuni giorni perché deve farsi le punture e finire la cura”, ha aggiunto un’altra utente di Twitter, postando il video della conversazione tra Antonino e Wilma.

Antonino ha una stanza privata e non può usare il bagno comune per alcuni giorni perchè deve farsi le punture e finire la cura. Non perchè è raccomandato, almeno informatevi prima di sfogare il vostro odio#Gfvip #Gintonic pic.twitter.com/uaQ6t0VLlw — L’opinionista onesta del GF (@raiana_bara) January 15, 2023

Non tutti però avrebbero preso benissimo il ritorno in Casa di Spinalbese, dal momento che avrebbe avuto contatti con l’esterno. Donnamaria è tra coloro che ha esternato il suo malcontento:

Prima è entrata Ginevra a dargli le dritte, ora è stato fuori… non è giusto. Lui ha avuto un sacco di dritte da fuori.

EdoD: “prima è entrata Ginevra a dargli le dritte, ora è stato fuori…non è giusto”

Anche i concorrenti si rendono conto che sta diventando una grande farsa questo programma 🤡 #gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/laylK7R81r — Veritas (@Veritas55543576) January 14, 2023

Nel frattempo, nel daytime di oggi Antonino è stato interpellato da Signorini su come ha trovato la Casa rispetto a quando l’aveva lasciata: