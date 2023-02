Perchè Anna Oxa non è a Domenica In? Interviene Mara Venier

Anna Oxa è la sola artista, dei 28 che si sono esibiti al Festival di Sanremo 2023, ad essere assente nella puntata speciale di Domenica In, tradizionalmente in onda dal teatro Ariston all’indomani della kermesse. Si tratta dell’appuntamento che vede la presenza di alcuni giornalisti ed ospiti con i quali gli artisti si sono confrontati dopo essersi esibiti con il loro brano sanremese.

Anna Oxa assente a Domenica In

Se Ultimo è stato il primo ad essere salito sul palco dell’Ariston, esibendosi live al pianoforte ed andando via senza alcuna domanda da parte dei giornalisti, Anna Oxa è la sola artista assente a Domenica In. Una scelta che è stata commentata in diretta anche dalla padrona di casa Mara Venier.

Durante il momento del vincitore Marco Mengoni, pare che lui abbia avuto modo di incontrare Anna Oxa e di scambiare qualche parola. A quel punto Mara Venier ha commentato:

Che vi siete detti? No perchè Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui al teatro Ariston. E’ una scelta assolutamente legittima…

Marco Mengoni, diplomatico come sempre, ha ipotizzato che l’artista potesse essere stanca dopo l’impegno sanremese, ed ha svelato di averle fatto i suoi complimenti per il brano, definendolo una canzone importante della musica italiana.

Le reali motivazioni dell’assenza della Oxa a Domenica in non sono state svelate. Nel momento in cui vi scriviamo non c’è ancora la replica di Oxarte.