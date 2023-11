Quello tra Angelica Baraldi ed il fidanzato Riccardo Romagnoli è stato un incontro a dir poco particolare. Nella puntata di ieri del Grande Fratello, la gieffina – salva nonostante fosse l’inquilina destinata all’eliminazione – ha potuto rivedere il suo fidanzato. Una sorta di Mark Caltagirone ma in carne ed ossa, la cui esistenza messa in dubbio, è stata confermata ieri sera con il suo ingresso nella Casa.

A confermare la sua esistenza, una volta entrato nella Casa del GF, è stato lo stesso Riccardo, prima di rivolgersi alla fidanzata Angelica dicendosi orgoglioso e fiero di lei a nome di tutta la famiglia. E tra le tante cose ha detto:

Siamo molto contenti di questo, poi certo si può migliorare, ti puoi esporre un pochino di più, ma hai delle grosse fragilità dentro… il rapporto familiare, i fidanzati precedenti a me non ti hanno permesso di metterti nelle condizioni di esprimerti come avresti voluto. Siamo qui per giocare e migliorarci. Credo tanto in te e credo che tutte le persone hanno riconosciuto in te qualcosa.

Nonostante le belle parole, però, tra i due non c’è stato alcun gesto d’affetto, men che meno un bacio. Proprio questo non trascurabile particolare ha acceso dei dubbi in Jill Cooper che, notando la mancanza di affettuosità tra i due, ha cercato di capire come mai non si siano scambiati neppure un bacio. Ad intervenire è stata la stessa Angelica che ha spiegato:

Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Mi ha cambiato tutto. Tutto. Tutte le mie paranoie, tutto. Mi ha dato una carica incredibile, una sicurezza. E poi mi ha detto di dare di più. Quindi lui capisce benissimo che tutte le situazioni che ci sono qui, non sono come io credevo che fossero descritte da fuori. Lo so che è strana questa cosa del bacio. Però… non lo so… ci lega qualcosa di molto… non lo so, siamo una coppia così, che in pubblico mai… Non ne avevo neanche bisogno. Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento.