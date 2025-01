Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset? La verità dietro l’addio e la sua nuova vita

Con il debutto imminente su Prime Video come conduttrice del game show Red Carpet – Vip al tappeto, Alessia Marcuzzi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando retroscena sorprendenti. Tra nuove avventure professionali e scelte di vita radicali, la conduttrice svela come ha trovato equilibrio tra lavoro, famiglia e libertà personale.

Addio Mediaset: la scelta di Alessia Marcuzzi

“A 50 anni è tempo di bilanci” spiega Marcuzzi. “Lavoravo senza sosta dai 17 anni e sentivo il bisogno di fare progetti che rispecchiassero chi sono oggi”. Lontana dai riflettori di Mediaset, dove per anni è stata volto di punta dei reality, Alessia ha scelto di cambiare direzione:

Non c’è stato alcuno strappo con Mediaset, ma non volevo più legarmi a un solo genere televisivo. Volevo reinventarmi con progetti nuovi e stimolanti.

Questa nuova fase la vede impegnata non solo in programmi televisivi diversi, ma anche come imprenditrice di successo con due aziende, una di skincare e una di borse, che la rendono “lavorativamente appagata”.

La famiglia allargata: un impegno costante

Oltre ai cambiamenti lavorativi, Alessia ha parlato della sua vita personale: “Tengo insieme una famiglia allargata, sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare d’accordo, ma richiede impegno”.

Single e serena, Marcuzzi afferma: “Mi sento circondata dall’amore di tante persone che mi vogliono bene”.

La felicità di non inseguire più gli ascolti

Tra i vantaggi del suo cambio di rotta, Alessia cita il sollievo di non dover più confrontarsi con i numeri: “Oggi non vivo con l’ansia degli ascolti. È una felicità estrema!”. Sul nuovo programma di Prime Video, dove sarà affiancata dalla Gialappa’s Band, dice: “Il segreto in tv è non prendersi troppo sul serio”.

Un sogno chiamato Sanremo

Quando si parla del Festival, Alessia non nasconde il desiderio di salire sul palco dell’Ariston: “Se dovessi farlo, vi prego, fatemi stare dentro al calduccio!”.