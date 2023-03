Nel corso di questi mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis è stato il concorrente che ha ricevuto meno sorprese rispetto agli altri amici con i quali divide la residenza più spiata di Cinecittà.

Nonostante le lamentele degli estimatori, questa volta il Grande Fratello Vip non c’entra niente e, proprio per questo motivo, lo staff di Alberto è intervenuto facendo chiarezza sull’accaduto:

Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva sorprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto fin dall’inizio di non essere coinvolta.

A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Scriviamo queste parole pubblicamente perché non è corretto leggere che la colpa di tale mancanze sia degli autori o del Grande Fratello.