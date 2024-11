Perché Affari Tuoi oggi non va in onda? Ecco quando torna Stefano De Martino

Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, Affari Tuoi non andrà in onda su Rai 1. Il celebre game show condotto da Stefano De Martino, che da settimane domina la fascia dell’access prime time, cede spazio alla UEFA Nations League. Gli Azzurri scenderanno in campo contro il Belgio per un match fondamentale del torneo, con la diretta a partire dalle 20:30 e il fischio d’inizio fissato per le 20:45.

Quando torna in onda Affari Tuoi

La nuova puntata di Affari Tuoi è prevista per venerdì 15 novembre, sempre su Rai 1, dopo il consueto appuntamento con Cinque Minuti di Bruno Vespa. I telespettatori potranno tornare a seguire le emozionanti sfide dei “pacchisti”, con la speranza di vedere un concorrente vincere il premio massimo di 300mila euro.

Il programma, che ieri sera ha registrato 5.828.000 spettatori con uno share del 27,5%, continua a battere la concorrenza: Striscia la Notizia su Canale 5 ha ottenuto 2.818.000 spettatori (13,3% di share), mentre Chissà Chi è sul NOVE si è fermato a 660.000 spettatori (4,1%).