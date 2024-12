Perché Affari Tuoi non va in onda stasera 7 dicembre e quando torna Stefano De Martino

Anche Affari Tuoi stasera non va in onda: quando torna Stefano De Martino?

Oggi, sabato 7 dicembre 2024, non andrà in onda su Rai1 il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il preserale condotto da Stefano De Martino e all’insegna dei pacchi e delle ricche (si spera) vincite. Perché?

Affari Tuoi non va in onda oggi 7 dicembre: perché?

Il motivo della mancata messa in onda di Affari Tuoi è da ricondurre alla messa in onda della prima della Scala a Milano, per la quale la Rai prevede un’ampia copertura tv e streaming.

Stefano De Martino e la squadra intera di Affari Tuoi, dunque, si prenderà una pausa ma brevissima, in quanto già domani sera faranno ritorno con i loro pacchi, puntuali alle 20:35.

Chiara conquista 100.000 euro nell’ultima puntata

Chiara, graphic e web designer di Pescara soprannominata “Miss Arrosticini”, ieri ha vissuto una serata indimenticabile ad Affari Tuoi. Accompagnata dal fidanzato Andrea, la giovane ha dimostrato coraggio e determinazione, rifiutando l’offerta di 150.000 euro del “dottore” per puntare tutto sul proprio pacco.

Nonostante il rischio, Chiara ha concluso la partita vincendo 100.000 euro.

La partita è stata caratterizzata da momenti di grande tensione: dopo aver eliminato pacchi contenenti cifre alte come 300.000 e 75.000 euro, Chiara è rimasta con tre opzioni finali (20 euro, 100.000 e 200.000 euro). Ignorando il consiglio del fidanzato, ha continuato a giocare e ha scelto di non accettare l’ultima offerta.