Perché Adriana Volpe è fuori da BellaMa’? Il clamoroso retroscena: regolamento Rai e Pierluigi Diaco

È ufficiale: Adriana Volpe è stata esclusa dal programma BellaMa’, in onda su Rai2 e condotto da Pierluigi Diaco. La showgirl avrebbe infranto il regolamento della rete partecipando come ospite a Verissimo, programma Mediaset di Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua riappacificazione con Giancarlo Magalli, con cui ha condiviso un intenso abbraccio in studio. Questo gesto, però, non è passato inosservato alla Rai, che ha deciso di sostituire la Volpe nella rubrica “Tutti in pista” con Rosa Sorrentino.

Secondo le normative interne della Rai, chi partecipa a un programma della rete non può apparire in un programma concorrente, né il giorno prima né il giorno successivo. La Volpe, scegliendo di raccontare la pace con Magalli negli studi di Verissimo, avrebbe infranto questo vincolo, portando così alla sua sostituzione nella puntata di BellaMa’.

L’accordo raggiunto con Mediaset prevederebbe, inoltre, una serie di future ospitate della Volpe a Verissimo, ulteriore elemento che potrebbe aver contribuito alla decisione della Rai di escluderla dal suo palinsesto.

Diaco all’oscuro della decisione

Stando a quanto riportato da TvBlog, Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, avrebbe invitato la Volpe a raccontare proprio nel suo programma la riappacificazione con Magalli, ricevendo inizialmente un consenso informale dalla showgirl. La decisione di affidare a Verissimo questa esclusiva avrebbe quindi colto di sorpresa Diaco, che durante la puntata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l’accaduto, evitando così di alimentare ulteriori polemiche.