Perché Achille Lauro non ha cantato alla finale di X Factor 2024? Spunta un retroscena che solleva polemiche

Ieri sera, la finale di X Factor 2024 ha regalato momenti emozionanti, culminati con la vittoria di Mimì, concorrente del team di Manuel Agnelli. Tuttavia, un particolare ha lasciato i fan con il fiato sospeso: perché Achille Lauro, tra i giudici di questa edizione, non si è esibito durante la serata?

Il retroscena su Achille Lauro alla finale di X Factor 2024

Achille Lauro, al suo debutto come giudice del celebre talent show, ha impressionato tutti con il suo impegno. Grazie alla sua guida, l’intera squadra del cantante è riuscita ad accedere alla finale. Nonostante la sconfitta del suo team, Lauro si è dimostrato un giudice carismatico e determinato. Ma la sua mancata performance durante la finale ha sollevato numerose domande.

Secondo fonti vicine alla produzione, la decisione di non far esibire Achille Lauro sarebbe legata alla sua recente inclusione nel cast di artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025.

Il regolamento della manifestazione è chiaro: “gli artisti in gara non possono partecipare a eventi o programmi che prevedano loro esibizioni di qualsiasi brano”. Per evitare possibili squalifiche, Lauro ha quindi optato per non cantare durante la finale.

Il caso Giorgia: la deroga concessa per la finale

La situazione di Giorgia, anch’essa in gara a Sanremo, ha destato ulteriore curiosità. L’artista si è infatti esibita durante la finale, conducendo lo show con la sua solita eleganza. La differenza? Giorgia avrebbe ricevuto una deroga ufficiale dalla Rai, che le ha permesso di esibirsi senza violare il regolamento. La sua esibizione, autorizzata in anticipo, è stata dunque un’eccezione.

Tuttavia il differente trattamento riservato ai due artisti ha fatto molto discutere, soprattutto sui social.