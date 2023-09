Lunedì 11 settembre si sono riaperte le porte della Casa del Grande Fratello con una nuova edizione che mixa alla perfezione i concorrenti NIP con quelli VIP. Attualmente hanno fatto il loro ingresso 15 concorrenti e venerdì sera entreranno gli altri.

Penale Grande Fratello, cifra altissima: cosa succede in caso di squalifica o ritiro

Questa edizione del GF, sulla carta, dovrebbe essere sarà più breve e, come annunciato dall’account Twitter di Agent Beast, ci saranno nuove regole riguardanti il comportamento dei concorrenti.

Questi non potranno più esibirsi in balletti e coreografie all’interno della casa, una scelta che sembra essere parte delle nuove direttive editoriali.

Inoltre, secondo Anticipazionitv, sono previste sanzioni più severe per coloro che verranno squalificati o che sceglieranno di ritirarsi.

Si dice che i concorrenti famosi abbiano dovuto firmare un contratto che prevede una penale di 50.000 euro in caso di ritiro o squalifica, mentre per i concorrenti non famosi, la penale potrebbe essere leggermente inferiore, attorno ai 30.000 euro.

Le sanzioni potrebbero anche riguardare comportamenti inappropriati, come l’uso frequente di linguaggio volgare, specialmente in prima serata, o espressioni offensive in generale. Tuttavia, queste azioni potrebbero non portare alla squalifica, ma potrebbero comportare una riduzione del loro compenso:

Ebbene sì – si legge sul sito – gli esperti rivelano che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale in caso di ritiro o squalifica segnerebbe la bellezza di 50mila euro. Per i Nip la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30mila euro. le sanzioni potrebbero comprendere anche atteggiamenti sbagliati, come parolacce continue (specie in prima serata) o espressioni offensive in generali, che, tuttavia, non sono punibili con la squalifica: in quel caso però potrebbe esserci una riduzione del cachet.

Essendo delle indiscrezioni ufficiose, prendetele con le pinze!