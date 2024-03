A quanto ammonta la penale del Grande Fratello in caso di abbandono? Alessio Falsone fa una rivelazione

Nei giorni scorsi Alessio Falsone ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello e di essere persino disposto a pagare la penale. Il motivo che lo avrebbe portato a dire una cosa simile sarebbe legato alle ultime vicende registrate nella Casa e che non sarebbero particolarmente piaciute a Falsone in merito al parere che alcune persone – in particolare Maddaloni, Mirko Brunetti e la sorella di Perla – avrebbero avuto sul suo conto.

Penale Grande Fratello: ecco a quanto ammonta in caso di abbandono

Dopo le parole di Alessio, in tanti si sono domandati a quanto ammonterebbe la penale del Grande Fratello in caso di abbandono del programma. A fare delle rivelazioni ci ha pensato lo stesso Falsone.

Il gieffino aveva già spiegato che nel caso in cui sarebbe dovuta uscire Anita, lui l’avrebbe seguita anche a costo di pagare la penale prevista dal contratto. Proprio nel corso dell’ultima puntata, la Olivieri è risultata essere la meno votata ed ai suoi inquilini è stato fatto credere che avrebbe dovuto abbandonare il reality.

Esattamente durante i saluti, Alessio ha rivelato di avrebbe voluto abbandonare la Casa ma Anita lo ha frenato tappandogli la bocca: “Ti prego, non fare questa stupidata. Ci puoi pensare?”. La ragazza gli ha ricordato che ormai è quasi arrivata la fine del reality e soprattutto gli ha fatto presente quanto previsto dal contratto in caso di abbandono.

A questo punto però Falsone ha replicato:

Sì, devo dimezzare il cachet. L’ho letto il contratto. Mollami però, no. Ci ho già pensato, è una settimana che ci penso. Possiamo discutere per questa cosa? Sono grande, adulto e vaccinato? Non esco solo per te, non ho voglia di scannarmi con la gente inutilmente? Esco anche io.

Come sappiamo, alla fine non era prevista alcuna eliminazione ma questa parentesi ha portato Alessio, in maniera del tutto spontanea, a svelare un dettaglio importante rispetto alla penale ed a quanto previsto dal contratto.