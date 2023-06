Helena Prestes accende – costantemente – gli animi de L’Isola dei Famosi. Dopo essere tornata con il resto del gruppo, la modella si sta avvicinando ad Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli ma questo ha infastidito Pamela Camassa, prima finalista.

Pamela ha rimproverato gli amici di fare “comunella” con il “nemico” e, anche quando la bufera si è abbattuta sull’Isola, ha diviso la tenda con lei ma non le ha teso la mano: “Non saremo mai amiche”, ha precisato la fidanzata di Filippo Bisciglia.

La Camassa, così come riportano i colleghi di Biccy, è convinta che quello di Helena sia solamente un atteggiamento “momentaneo”:

Non credo a niente di questo suo nuovo comportamento. Fa la vittima e la buona ora, ma nulla di quello che dice mi convince.

Voi fate quello che volete, ma io rimango della mia idea coerente. Lei è pazza! Di punto in bianco dice l’opposto di quello che diceva prima. Come posso far finta di niente? Farla venire sotto la capanna ok, pioveva, anche il mio peggior nemico farei entrare. Io come singola persona mi estraneo da questa ragazza.

Quando stavamo nelle chicas uguali, ci parlavo il minimo indispensabile. Io stavo sempre con Cristina e Corinne e non con lei. Cosa ha fatto? Guarda che ha parlato male di tutti.

Ma che falsità. Secondo me a lei non frega nulla di stare con tutti noi. Questo suo avvicinamento. per me è finto. Ora fa la cagnolina bastonata e qualcuno ci crede. Ora fa pace e amore con tutti. Ho capito che lo fa perché è sola, ma allora doveva pensarci prima e comportarsi decentemente.