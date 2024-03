“Potevano farmi male”: paura per Sonia Bruganelli rapinata a Roma, strappato il Rolex dal polso

Momenti di paura per Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex signora Bonolis è stata rapinata in via della Farnesina a Roma. La notizia è stata ripresa dal Corriere della Sera, che ha riferito i dettagli del colpo, ad opera di una banda già responsabile di altri simili episodi nel quadrante Nord della Capitale.

Sonia Bruganelli rapinata a Roma: cosa è successo

Stando a quanto emerso, il colpo che ha visto vittima Sonia Bruganelli nelle passate ore sarebbe stato velocissimo e studiato nei minimi dettagli. I responsabili avrebbero individuato e seguito l’ex opinionista fino al momento giusto per agire, strappandole via l’orologio dal polso.

Non un normale orologio, ovviamente, ma un pezzo di lusso, precisamente un Rolex. Sonia è stata rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, nel pieno traffico cittadino. All’improvviso uno scooter con a bordo due persone si sarebbe accostato rubandole al volo il Rolex che aveva al polso, approfittando di un momento in cui l’auto aveva rallentato per accostarsi.

Uno spavento enorme per l’ex lady Bonolis che al Corriere ha commentato:

La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male.

Successivamente ha sporto denuncia, accompagnata proprio dall’ex marito Paolo Bonolis. Gli inquirenti ritengono che la banda che ha agito contro Sonia Bruganelli sia la medesima che negli ultimi mesi ha messo a segno altri colpi simili tra piazza Mazzini, Ponte Milvio, Porta Pinciana e piazza Verdi. E’ possibile che i rapinatori da tempo seguissero la Bruganelli, attendendo il momento migliore per agire.