Paura per Natalia Paragoni, in pronto soccorso al sesto mese di gravidanza: cosa è successo e come stanno lei e la bambina

Paura per Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Andrea Zelletta. La coppia sta aspettando una bambina e Natalia è ormai entrata nel sesto mese di gravidanza, quando si è trovata ad affrontare un evento che le ha provocato una certa preoccupazione, al punto da recarsi in pronto soccorso (video in apertura).

Natalia Paragoni, in pronto soccorso al sesto mese di gravidanza

Come spiegato nelle sue Instagram Stories, Natalia Paragoni, incinta della sua primogenita, ieri sera si è sentita male al punto da decidere di recarsi in pronto soccorso. Dopo aver annunciato la sua assenza ad un evento in programma per oggi, Natalia ha voluto spiegare alle sue follower quanto accaduto nelle ore precedenti:

Riassumendo quello che è successo ieri sera perché ci siamo spaventati un po’ tutti, io sono andata al pronto soccorso perché, parlando con la mia ginecologa, lei mi ha detto di andare. Sono arrivata, mi hanno fatto tutti gli accertamenti ed hanno sentito che la pancia era molto dura e molto bassa. Hanno controllato il collo dell’utero ed era perfetto, né piccolo né dilatato…[…] La bambina stava bene, mi hanno fatto l’ecografia ed era tutto a posto, anche a livello di placenta, liquido ecc… L’unica cosa è che avevo queste fitte, anche se da monitoraggio non erano contrazioni, perché sono stata lì un’oretta, nel mentre che mi facevano la flebo.

La Paragoni ha aggiunto che le hanno somministrato un farmaco per rilassare i muscoli ed è stata sottoposta a degli esami del sangue che hanno fatto emergere che è anemica (a dispetto di quanto emerso in precedenza). Le è quindi stato consigliato il massimo riposo.

Questa mattina, tuttavia, la situazione sembra essere molto migliorata: