Paura per Katia Ricciarelli: sveglia in piena notte fa la sonnambula in cerca del suo Ciuffy – VIDEO

Il primo vero momento esilarante, Katia Ricciarelli ce lo ha regalato dopo oltre tre mesi di permanenza nella Casa del GF Vip. La cantante lirica si è svegliata in piena notte credendo fosse giorno, ed ormai “scombussolata” ha deciso insieme agli altri Vipponi di mettere su uno scherzo, fingendosi sonnambula e facendo spaventare i suoi inquilini.

Katia Ricciarelli fa spaventare i Vipponi: lo scherzo

Tutto è iniziato la scorsa notte intorno alle 3.00, quando Katia Ricciarelli, credendo di aver dormito troppo, si è alzata, vestita ed ha raggiunto i suoi compagni di avventura in veranda.

Qui ha trovato Lulù, Giucas, Manuel e Barù ancora svegli i quali l’hanno rassicurata sul fatto che fosse notte, sebbene Katia abbia inizialmente pensato ad uno scherzo a suo scapito:

Sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi, guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio.

A quel punto il colpo di genio: fare uno scherzo agli altri inquilini fingendosi sonnambula in cerca del suo cane Ciuffy, incontrato solo pochi giorni fa. Gli altri concorrenti, tuttavia, si sono molto spaventati per il suo stato, in particolare Valeria Marini, Carmen Russo ed Eva Grimaldi.