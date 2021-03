Quella che era stata annunciata come una possibilità, con il passare delle ore sarebbe diventata sempre più una certezza. L’ex calciatore e naufrago Paul Gascoigne “dovrà ritirarsi definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021”. Lo annuncia con sicurezza Fanpage.it dopo l’infortunio al braccio durante la prova ricompensa.

Paul Gascoigne costretto a ritirarsi dall’Isola: ecco cosa è successo

Secondo il portale la notizia del ritiro dall’Isola di Gascoigne sarà ufficializzata nella prossima puntata del reality, in onda lunedì 29 marzo quando saranno forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute che motiveranno la necessità di lasciare l’Honduras.

Secondo quanto emerso, a causa dell’incidente avvenuto durante la prova in diretta tv, l’ex calciatore dovrà restare fermo alcune settimane e questo ovviamente non può che tradursi nel suo abbandono del reality.

Dopo essere momentaneamente uscito per essere sottoposto ai primi controlli medici, Paul non è più ritornato sulla spiaggia. Il suo ritiro andrà quindi ad aggiungersi a quelli del visconte Guglielmotti e di Akash Kumar che dopo la loro eliminazione al televoto hanno rifiutato di restare a Parasite Island.

Paul Gascoigne all’Isola, chi è

Ex calciatore e allenatore di calcio inglese, Paul Gascoigne è stato uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione. Inizia la sua carriera calcistica nel Newcastle United dove si guadagna il soprannome di Gazza, per le sue grandi capacità di dribbling e finalizzazione.

Ha militato in molte squadre del massimo campionato inglese e ha vestito in Italia la maglia della Lazio per tre stagioni. Paul è anche noto – fuori dal campo – per la sua personalità trasgressiva ed eccentrica, ma ora è pronto a rimettersi in gioco.