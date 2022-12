Patrizia e Wilma: amicizia finita? La Rossetti vuota il sacco: “Ha mentito!”

Tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich gli equilibri sarebbero radicalmente cambiati. Le due primedonne della Casa del GF Vip, infatti, sarebbero ormai arrivate ai ferri corti. Tutto sarebbe crollato dopo la puntata di lunedì scorso, quando Signorini le ha messe alle strette facendo vedere a tutti quello che avevano avuto da dire sul conto di Micol.

Patrizia e Wilma, scintille al GF Vip: amicizia al capolinea?

Il risveglio post puntata per Wilma non è stato affatto facile, tanto da prendersela anche con Patrizia, che di contro non ha accettato il suo atteggiamento: “Va bene ok, scusami eh… grazie Wilma, ma minchi*! Ieri sera non avevo serata ma mi sono sforzata, dai bell’egoismo, grazie!”.

Le cose tuttavia non sono andate meglio neppure dopo. Durante uno sfogo, la Rossetti si è autodefinita vittima della Goich ed ha accusato la cantante di aver mentito dicendo di non essere gelosa di Daniele. Parlando con Oriana e Giaele ha commentato:

Io credo a tutto l’amore del mondo, non c’è differenza di età, ma come puoi pensare di essere gelosa di un ragazzo di 40 anni più giovane di te? Non sono una moralista eh? Non me ne frega niente, non ho pregiudizi. Io ho passato più di 10 giorni in cucina con Wilma che mi diceva cose sempre su Daniele, ‘vedi? Nikita mi guarda male!’. Mi costringi a fare queste cose perché sei gelosa!

Su questo sono d’accordo con Patrizia..Wilma è gelosa e aggiungo anche piena di cattiveria ..#gfvip #nikiters #INCORVASSI pic.twitter.com/ggwvm5xvxr — Fai rumore (@giochimale) November 30, 2022

Le due primedonne si sono poi ritrovate in veranda ma anche qui non sono mancate le scintille tra le due. Tutto è partito da un abbraccio tra Patrizia e Luca Salatino, con un commento su quanto Soraia sia fortunata. “E poi c’è anche chi si imbuca”, ha commentato la Goich, facendo alterare nuovamente la Rossetti:

Wilma, lascia perdere, su! Io non ti dico più niente fai come ti pare. Se non te ne frega perchè lo dici? Se non le noti queste cose vuol dire che non ti interessa, se le noti è perchè ti interessano troppo.

I toni si sono alzati al punto che Wilma avrebbe deciso di lasciare la veranda allontanandosi: QUI il video.