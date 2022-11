Nella Casa del Grande Fratello Vip è ritornata l’allegria per merito di Patrizia Rossetti, rientrata nella residenza più spiata d’Italia dopo il periodo di isolamento per via del Covid (con tanto di retroscena dall’albergo).

Patrizia Rossetti si complimenta con Micol Incorvaia

La regina delle televendite si è complimentata con Micol Incorvaia per via del carattere, affermando di averla ammirata durante l’ultima prima serata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì:

Volevo farti i complimenti, bel carattere che hai tirato fuori mi sei piaciuta in diretta. Hai detto delle cose giuste ed ero d’accordo con te, assolutamente… mi ha fatto piacere quello che ho visto amore, sì… molto!

Micol ha ringraziato la sua compagna d’avventura affermando che, detto da lei, questo complimento ha una importanza maggiore:

Grazie Patrizia… significa molto detto da te, grazie Patty!