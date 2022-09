Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Patrizia Rossetti ha avuto modo di parlare con Maria Teresa Ruta. La sua collega (con lei ha vinto anche Pechino Express) le avrebbe dato dei consigli un po’ controversi.

Mi ha detto: ‘fai finta di litigare con qualcuno e ti prendi le clip’. Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o. Io faccio come mi pare, voglio essere me stessa, delle clip non me ne frega una seg*. La mia cara collega Maria Teresa Ruta. La salutiamo? No, io non la saluto, perché non farò mai quello che ha fatto lei.

Ci rispettiamo, ma abbiamo due caratteri agli antipodi. Io non fingo, non racconto ca**ate per fare le clip, non litigo per finta. Non me ne frega niente delle clip, io voglio andare d’accordo con gli amici. Mi ha detto di parlare sempre, ma più di così? Mi buttano fuori dopo due giorni.