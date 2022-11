Nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto notevole scalpore Patrizia Rossetti che in quarantena ha affermato di dover mettere il cellulare in carica.

In molti hanno ipotizzato che i vipponi si fossero riappropriati dei loro daily device, nonostante fossero ufficialmente ancora in gara. Eppure la verità sembra essere un’altra e lo svelano gli amici di Novella 2000 con un dettagliato focus con la spiegazione delle cose:

A tutto questo, però, c’è una spiegazione. Il Grande Fratello ha messo a disposizione ai concorrenti il materiale opportuno per poter essere in puntata e dunque, evidentemente, hanno munito Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita di telefoni o tablet per poter effettuare questo collegamento.

È da precisare chiaramente che sono dei telefoni che non permettono ai menzionati di poter avere contatti con l’esterno. Così come non gli è permetto tenersi aggiornati su ciò che succede fuori dalla Casa. Hanno infatti dei dispositivi che probabilmente sono dotati di semplici applicazioni che permettono, per l’appunto, di poter effettuare collegamenti video di questo tipo e niente più.