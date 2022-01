Patrizia Pellegrino fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sta ancora regalando una gioia dietro l’altra. Ieri, nel corso di una diretta, ha sganciato una bomba su Soleil e Alex, parlando di una sorta di “montatura”.

Nella mia clip di presentazione quando ho parlato di Soleil avevo detto pure che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzo e hanno lasciato solamente la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi ci siamo messe a parlare di notte anche con Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare in questo modo perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda tra me e Sole è un po’ montata per il programma’.

Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto di questo tipo semplicemente per la trasmissione. Per far in modo che con le clip il programma potesse effettivamente parlare di qualcosa che poteva far sognare il pubblico. Quando ho sentito questa cosa ho detto: ‘ma scusate ragazzi io non avevo capito perché sembrava…’.