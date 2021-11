Dopo aver mostrato la sua cicatrice (dovuta al tumore) a Miriana Trevisan, Patrizia Pellegrino ha raccontato a Manila Nazzaro della dolorosa perdita di Riccardo, il figlio morto pochi giorni dopo la nascita.

Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. Io l’avevo messo in camera. Sai che difficilmente i bonsai fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo? È fiorito!

E’ uscito un fiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava. Non l’ho potuto salutare o vedere. Lui è il mio angelo custode. Un fiorellino, lui era lì, come a dire ‘mamma io non sono andato via, sono qui per te’.