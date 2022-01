Patrizia Pellegrino “demolisce” Katia Ricciarelli: “Pessimo esempio”

Patrizia Pellegrino, ospite di Elleradio così come rivelano gli amici de LaNostraTV, ha parlato ancora una volta di Katia Ricciarelli e del pessimo esempio che ha dato nella Casa del Grande Fratello Vip con le sue esternazioni.

Ha dato un pessimo esempio della sua arte e della sua grandezza. Ho cercato di conquistarla in tutti i modi, l’ho amata, ascoltata, protetta, tutto quello che una persona normale avesse potuto fare, e lei fino alla fine non mi ha snobbata fino a che non ha saputo la mia storia drammatica che ho vissuto e solo alla fine mi ha amata. Una deve essere vittima per farsi amare? Non credo.

Penso che veramente abbia fatto un buco nell’acqua. Non so quando uscirà come si sentirà perché sicuramente prima di entrare nella casa… vabbè che ho visto dei video di dieci anni fa ed era un po’ aggressiva in un altro reality, nella Fattoria.

Gli autori l’hanno presa comunque perché secondo me fa scoppiare delle belle dinamiche, ma sono in negativo. Io credo che dopo il Coronavirus, il periodo lungo che stiamo vivendo, noi abbiamo assolutamente bisogno di amore, serenità, di energia positiva, di affetto, di coccole, ma positive non negative, ecco quello che io avrei voluto portare all’interno del GF Vip.