Ma vuoi vedere che alla fine della fiera due dinamiche utili al Grande Fratello Vip le porterà proprio Patrizia Pellegrino? Dopo la clip di presentazione che punta il dito contro Alex Belli e Soleil Sorge, al termine della diretta la Patty si è rimangiata tutto.

Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato un manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi.

Queste le parole di Patrizia Pellegrino nella clip di presentazione.

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, la Patty Nazionale si è rimangiata tutto:

La sensazione esterna era di uno che era fatto imbambolare dalla bella ragazza. Però mi fido se mi dici che anche lei è rimasta incastrata in questo sistema. Ti conosco da tanto tempo e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti.

Alex Belli non ha creduto neanche ad una parola dell’attrice e così, dopo essersi appartato con Soleil ha aggiunto:

Ma sarà lei falsa, non io! Mi conosce da una vita ed alle feste mi ha sempre fatto i complimenti. Non ci casco adesso, è inutile che fa i sorrisini… Lei avrà pensato di schierarsi contro me e te per fare un paio di confronti e avere visibilità. Direi che è partita proprio con il piede sbagliato…