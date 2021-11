Nelle passate ore Nicola Pisu e la mamma Patrizia Mirigliani sono stati i protagonisti di una diretta su Instagram nella quale hanno avuto modo di parlare di diversi argomenti ed in particolare del Grande Fratello Vip e dei suoi protagonisti.

Nicola Pisu e mamma Patrizia Mirigliani a ruota libera

Mamma Patrizia Mirigliani ha risposto ad alcune domande sul figlio Nicola Pisu, seminando frecciatine qua e là e commentando alcuni protagonisti di questo GF Vip. Non solo per, perché la Mirigliani, patron di Miss Italia, ha svelato anche quali sono le regole che anche Nicola è chiamato a seguire nel suo lavoro:

Nicola non si può fidanzare con le Miss in carica e neanche con quelle che partecipano all’edizione. Queste sono le regole del concorso che Nicola purtroppo ha dovuto accettare.

La Mirigliani ha anche parlato di Katia Ricciarelli asserendo:

Penso che Katia sia una persona all’apparenza abbastanza dura e burbera ma che sia anche una brava persona. Una donna che ha anche una sua dolcezza che camuffa con un atteggiamento abbastanza duro, ma in realtà secondo me è molto tenera.

Su Manila Nazzaro, Patrizia ed il figlio Nicola avrebbero voluto dire tanto, ma Pisu ha preferito zittirsi. La Mirigliani ha invece aggiunto:

Manila è una Miss del concorso e le vogliamo tutti bene. Sicuramente dispiace, a me e a Nicola per l’atteggiamento un po’ duro che ha avuto nei confronti di Nicola.

L’ex gieffino ha concordato spiegando che non ci fosse alcun motivo per essere trattato in quel modo.

Il Vippone ha poi svelato quali sono i suoi progetti futuri:

Lavorare con mamma e poi il mio sogno è aprire una mia casa di produzione per produrre film. Io amo il cinema… Amo Van Damme e Batman sin da bambino. E’ il miglior eroe che possa esserci.

Ovviamente non poteva mancare un commento su Soleil Sorge:

Pagherei oro per poterla salutare, è una persona straordinaria.