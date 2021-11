Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu, ha rotto il silenzio nelle passate ore dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso del reality, Pisu si è reso protagonista di un brutto momento quando, per rabbia, ha riferito delle spiacevoli frasi a Miriana Trevisan che hanno fatto rumoreggiare anche lo studio.

Stranamente però, Patrizia Mirigliani, intervenuta sui social, ha voluto solo scrivere al figlio Nicola senza fare alcun riferimento alle sue parole rivolte a Miriana. La padron di Miss Italia si è limitata a rivolgere al Vippone una dolce dedica:

È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma.