Patrizia Mirigliani non cambia idea su Miriana: “Al GF Vip per visibilità”

Le parole di Miriana Trevisan a Nicola Pisu avrebbero disturbato in modo particolare mamma Patrizia Mirigliani. La donna, patron di Miss Italia, ha detto la sua su quanto accaduto nel corso di una intervista a FqMagazine, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, definendo tutto ciò “inaccettabile”.

Miriana aveva apostrofato Nicola Pisu come una persona “orrenda, maleducata e scortese”. La Mirigliani si è espressa nella recente intervista commentando le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai ed asserendo sconcertata:

Tutto è iniziato dopo una lite tra i due ragazzi quando Miriana ha confermato nuovamente la sua volontà di allontanarsi da Nicola dopo un precedente riavvicinamento. “Non sono un giocattolo”, aveva contestato Pisu. Mamma Patrizia ancora una volta ha deciso di intervenire dicendo la sua:

Le parole hanno un peso e la storia di Nicola dimostra quanto possono fare male perché se sei fragile, diventano dei proiettili capaci di colpire nel profondo. Per fortuna ha saputo rialzarsi ma non è stato semplice. Nicola ha chiesto soltanto coerenza da parte di Miriana, e cosa si è meritato? Tutte queste’ belle’ parole. Mi hanno dato molto fastidio, lo ammetto. Mio figlio ha sempre rispettato le donne e non ha mai giocato con i sentimenti di nessuna. Attualmente è in cerca di un’affettività, è vero: lui ha voglia di innamorarsi, perché gli fa bene; si sta dimostrando coraggioso perchè si è voluto mettere in gioco anche da questo punto di vista e va bene giocare, soprattutto se si è in un reality, ma la correttezza non deve mai mancare. Non si può umiliare o offendere gli altri.

La Mirigliani continua a difendere a spada tratta il figlio Nicola, mentre di Miriana si sarebbe fatta un’idea ben precisa:

Miriana Trevisan è entrata al Grande Fratello in cerca di una visibilità, e questo è assolutamente legittimo. I reality servono anche per questo, ma non per offendere. Un personaggio pubblico deve essere consapevole della responsabilità e dell’esempio che rappresenta per chi è fuori dalla Casa. Nicola sta vivendo il Gf come un’esperienza di vita, che lo aiuti a risolvere i suoi problemi che già conosciamo, e il “Grande Fratello” gli sta facendo molto bene in questo senso.

Lui sta rivendicando il suo diritto di essere un uomo con la sua dignità, che non è un prerogativa solo femminile. Non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne. E questo, sia chiaro, non vuole essere un attacco nei confronti delle donne. Chi conosce la mia storia professionale e privata sa quanto io sia da sempre al loro fianco.