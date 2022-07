Mentre si attende con trepidazione l’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Dagospia scalda gli animi con una indiscrezione bomba super croccante. Giuseppe Candela, nella sua consueta rubrica per il portale di Roberto D’Agostino, ha sfoderato un indovinello dei suoi da non perdere.

L’indiscrezione di Dagospia su un ex del GF Vip

Secondo il noto giornalista di Dagospia, ci sarebbe in giro una indiscrezione che accende inevitabilmente le antenne degli amanti del gossip. Protagonisti sarebbero una “opinionista prezzemolina” ed un ex Vippone della passata edizione del GF Vip, il reality di Alfonso Signorini. Ecco cosa si legge in merito:

A Milano gira voce che tra l’opinionista prezzemolina e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?

Pochi gli indizi per giungere a delle conclusioni. E’ possibile che siano entrambi di Milano o gli incontri che avrebbero portato alla presunta passione sarebbero avvenuti per motivi lavorativi? Questo non ci è dato saperlo così come il nome del Vippone dell’ultima edizione.

Tuttavia andando per esclusione, è facile arrivare ad una scrematura: oltre al neo sposino Davide Silvestri ci sentiamo di escludere per ovvie ragioni anche Alessandro Basciano, in coppia con Sophie Codegoni, Alex Belli felicemente unito alla sua Delia Duran, Giucas Casella e Aldo Montano, entrambi impegnati.

Vedremo se il buon Candela svelerà prossimamente qualche altro indizio in grado di farci arrivare ad un presunto nome…