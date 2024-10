GF, passione tra Maica e Tommaso: la confessione che cambia tutto e il ruolo di Shaila

Il cuore non conosce confini nel mondo del Grande Fratello, dove un’inaspettata storia d’amore sta facendo sognare il pubblico di entrambi i paesi. Maica Benedicto, la concorrente spagnola che ha brevemente soggiornato nella casa italiana, ha fatto una confessione scottante che sta facendo il giro dei social media.

Grande Fratello, la rivelazione di Maica Benedicto: “Mi piace Tommaso”

Durante la sua permanenza nel reality spagnolo, Maica ha aperto il suo cuore ai coinquilini, rivelando dettagli intimi del suo legame con Tommaso Franchi. “Sento qualcosa di forte qui nello stomaco. Quando Tommaso si avvicina sentivo la stessa sensazione. Un’energia”, ha confidato la concorrente, visibilmente emozionata.

La rivelazione più toccante è arrivata quando Maica ha condiviso le immagini mostratele nel confessionale: “All’inizio erano tutti insieme e gli hanno dato la notizia che ero dovuta andare via. E ho visto lui che chiedeva perché, si preoccupava che fosse a causa sua”, ha raccontato con voce tremante.

Grande Fratello: L’alleanza inaspettata che cambia tutto

In un colpo di scena degno delle migliori soap opera, Shaila Gatta, che inizialmente sembrava nutrire antipatie verso la spagnola, si è trasformata in un’inaspettata alleata. “Quando lo vedrò gli dirò che stai pensando a lui, che lo saluti e che lo aspetti”, ha promesso Shaila, assumendo il ruolo di “cupido” in questa storia d’amore internazionale.

Chi è Maica Benedicto

Maica Benedicto, 25 anni, originaria di Cartagena (Murcia), è pronta a conquistare il pubblico italiano con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Laureata in chimica industriale, Maica ha iniziato la sua carriera come rappresentante farmaceutica, ma il suo percorso l’ha portata nel mondo della moda e dei social media, dove ha raggiunto un notevole seguito come influencer.

La sua carriera ha avuto una svolta decisiva nel 2022, quando è stata incoronata Miss Turismo Spagna, diventando ambasciatrice del turismo spagnolo in Sri Lanka. Maica ha dichiarato il suo amore per l’Italia: “Mi sono trasferita a Milano per lavorare come modella, amo l’Italia”, segno di un legame profondo con il nostro Paese. La sua esperienza televisiva include anche la partecipazione al programma Ailoviu su La7Tv e varie apparizioni in spot pubblicitari.

Oltre al successo televisivo, Maica Benedicto ha saputo conquistare il mondo dei social media, dove la sua presenza continua a crescere. Appassionata di moda, shopping e cavalli, Maica ha una predilezione per l’equitazione e la fotografia. Negli ultimi tempi, ha esplorato città come Roma e Milano, dove ha lavorato come modella.