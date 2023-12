In seguito all’eliminazione di Mirko, Perla sembra essere entrata in uno stato di smarrimento e da alcune ore ha iniziato a riflettere sulla sua vita con lui, sul loro passato e sugli errori commessi. Monia è appena entrata e non è a conoscenza dei dettagli di questa relazione complicata. Per questo, l’ex di Brunetti che ha riassunto le tappe significative di questo intricato legame.

Il passato non semplice di Perla raccontato al Grande Fratello

Tra un episodio e l’altro, Perla è tornata a ricordi inediti, forse mai condivisi apertamente, ed ha svelato alla sua inquilina il periodo per nulla semplice che ha passato:

Ho attraversato un’adolescenza estremamente difficile.

In particolare, Perla ha spiegato di essersi avvicinata a gruppi sbagliati e di aver compiuto azioni improprie all’età di quindici anni:

Non sembravo una adolescente, ma piuttosto una donna adulta.

Si sentiva emarginata dal mondo, e vedere la delusione riflessa sui volti della sua famiglia le causava profondo dolore.

Lo sport ha però avuto un ruolo molto importante:

Lo sport ha rivoluzionato la mia vita e l’ha salvata.

Avere regole da seguire, impegnarsi in un allenamento e dedicare il suo tempo e i suoi sforzi per migliorare erano forse tutto ciò di cui aveva bisogno. In questo modo è riuscita a trasformarsi, a crescere e a deviare dal percorso che non l’avrebbe portata dove desiderava.

Successivamente, l’incontro con Mirko, in un periodo in cui lei non desiderava relazioni né impegni seri, ma l’amore ha cambiato tutto. Oggi, non è più la giovane smarrita, bensì una donna determinata a costruire il proprio futuro. Non sa dove la porteranno le nuove strade che ha di fronte, ma si dichiara pronta ad affrontare l’ignoto.